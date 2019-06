Indrukwekkende Remco Evenepoel leidt Deceuninck - Quick Step naar winst in Hammer Climb in het Nederlandse Vaals

Onder impuls van een beresterke Remco Evenepoel heeft Deceuninck - Quick Step vanmiddag de zege gepakt in de Hammer Climb, de eerste discipline van de Hammer Series in Nederlands Limburg. Morgen staat de Hammer Sprint op het programma, het geheel wordt zondag afgesloten met de Hammer Chase.

Hoe werkte die Hammer Climb vanmiddag? Teams van vijf renners reden acht ronden van 8,6 kilometer in en rond Vaals. Bovenop de Vaalserberg, nabij het Drielandenpunt, lag de finish. Bij elke doorkomst waren punten te verdienen door de eerste tien renners. Na de tweede, vijfde en laatste ronde zijn er dubbele punten. Het team met de meeste punten mocht zich na afloop winnaar noemen.

Schoon volk

En er stond vanmiddag in Vaals behoorlijk mooi volk aan de start. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet bijvoorbeeld voor CCC. Of Tim Wellens namens Lotto-Soudal. Maar ook Remco Evenepoel. En de youngster van Deceuninck - Quick Step heeft van zich doen spreken. Greg Van Avermaet was de eerste om de kat de bel aan te binden maar hij werd meteen gecounterd door een attente Evenepoel. Ook Tim Wellens probeerde al eens de forcing te voeren maar ook hij kreeg Evenepoel mee. De wereldkampioen bij de juniores sprokkelde bij de verschillende klassementspurten ook behoorlijk wat punten maar de Pool van Bora hansgrohe Macej Bodnar toonde zich een kwaaie klant.

Solo naar de zege

Evenepoel ging solo.

Dan maar op mijn eentje, moet Evenepoel hebben gedacht. De Brabander liet zijn illustere vluchtgezellen in de steek en trok op meer dan twintig kilometer van de finish solo. Dat de jonge Belg solo kan rijden, bewees hij vorig jaar bij de juniores met zijn wereldtitel tijdrijden. Maar juniores zijn geen profs, dachten wij. Ook die theorie weigerde Evenepoel te respecteren. De jongeling trapte al snel een minuut voorsprong bij elkaar en toen de achtervolgers meer naar elkaar dan naar de renner voor hen begonnen te kijken, was de sensatie een feit. Evenepoel reed solo naar de zege en hield aan de finish meer dan een minuut over op de eerste achtervolgers.

Eerste profzege?

Is dit nu de eerste profzege van Remco Evenepoel? Officieel niet. De Hammer Series kennen geen individuele zeges toe, je kan er enkel als ploeg winnen. Maar dat de jonge Belg indruk heeft gemaakt en de zege van Deceuninck - Quick Step viel bijna volledig toe te schrijven aan het grote Belgische talent. Ook al was het maar een wedstrijd van net geen zeventig kilometer, de manier waarop heeft een diepe indruk nagelaten op alle volgers. Je kan alles relativeren maar dit was behoorlijk tot zéér indrukwekkend.

De dagzege was dus voor Deceuninck - Quick Step. Zij haalden het voor CCC en Lotto-Soudal. Morgen staat de Hammer Sprint op het programma.

Brilliant performance by @EvenepoelRemco as @deceuninck_qst win the Hammer Climb at @hammerlimburg. His full race:

Time: 1h46’42”

Avg Speed: 36.0km/h

Max Speed: 83.0km/h

Avg Power: 325W

Normalised Power: 360W

Avg Cadence: 90rpm

What a ride by the young Belgian. pic.twitter.com/uOmDle666o — Hammer Series (@HammerSeries) June 7, 2019