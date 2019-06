Een Amerikaans en een Russisch oorlogsschip zijn bijna gebotst in de Stille Oceaan, dat is te zien in de video hierboven. Beide schepen naderden op minder dan vijftig meter van elkaar, een heel eind onder de 1.000 meter afstand die volgens het internationaal maritiem recht gehouden moet worden. Volgens de VS deed het Russische schip een gevaarlijk manoeuvre, Rusland beweert het tegendeel.