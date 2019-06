Gent geeft voorrang aan jonge architecten met lokale link

Gent wil jonge architecten die een band hebben met de stad voortaan meer kansen bieden bij innovatieve projecten. De stadsbouwmeester zoekt een twintigtal ontwerpers die aan het profiel beantwoorden.

De Gentse stadsbouwmeester start een zoektocht naar jonge architecten met een lokale binding. Die krijgen sneller toegang tot kleine en middelgrote opdrachten om openbare gebouwen, straten en pleinen innoverend te ontwerpen. In totaal zullen een 20-tal architecten en ontwerpers in aanmerking komen.

De nieuwe strategie betekent niet dat jonge architecten van buiten Gent geen kans maken om offertes in te dienen tot 144.000 euro, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). ‘Maar ze moeten kunnen aantonen dat ze een band en affiniteit hebben met de stad’, klinkt het. ‘Gent is geen stad uit een catalogus.’

De kandidaat-ontwerper moet ook enkele opgeleverde projecten kunnen voorleggen. Eens de selectie gemaakt is, zullen kandidaten aangeschreven worden voor concrete opdrachten via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, of via offerteaanvraag. Die kandidatenlijst zal gebruikt worden in afwachting van de algemene aanstellingsleidraad voor ontwerpers voor de stad Gent en haar dichte partners, zoals het stadsontwikkelingbedrijf sogent en Havenbedrijf Gent.

Die leidraad zal vermoedelijk in 2021 gebruiksklaar zijn.