Siegfried Bracke stapt uit politiek

Siegfried Bracke (N-VA) verlaat de Gentse gemeenteraad. Dat kondigt hij zelf aan op Twitter. Hij was niet verkozen voor de Kamer op 26 mei. Dat betekent dus het einde van zijn politieke carrière.

Bij de verkiezingen voor het federaal parlement geraakte Bracke, 66 jaar oud, niet herverkozen vanop de laatste plaats in Oost-Vlaanderen. Hij gaf toen al te kennen dat hij overwoog om volledig te stoppen met politiek. Die beslissing is nu gevallen. Het enige zitje dat hij nog heeft, in de Gentse gemeenteraad, laat hij vallen.

Kleine dienstmededeling: ik verlaat de Gentse gemeenteraad. Ik wens onze stad het allerbeste toe. — Siegfried Bracke (@sthbracke) 7 juni 2019

In Het Nieuwsblad liet hij onlangs optekenen dat hij nog denkt aan een nieuwe carrière buiten de politiek. Maar daarover hult hij zich voorlopig in stilzwijgen.

Bracke heeft recht op een uittredingsvergoeding van 175.356 bruto en is van plan om die op te nemen. Hij was vijf jaar lang voorzitter van het federaal parlement en krijgt daarom meer dan een gewoon parlementslid.

Bracke was de man van 'de bocht'. Voor de verkiezingen van 2014 communiceerde hij in De Standaard dat het communautaire plots niet meer de eerste bekommernis was van de N-VA, wel sociaal-economische hervormingen. Voor hij in 2010 zijn politieke carrière startte bij de N-VA, had hij al een leven in de schijnwerpers van de VRT achter de rug, als politiek journalist en hoofdredacteur van de nieuwsdienst.