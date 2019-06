Het loopt op wieltjes

Als er midden op de Antwerpse Meir een diamant lag, zou u hem oprapen? Of zou u hem niet opmerken, de blik gericht op de scherp geprijsde confectie in de vitrines?



Die edelsteen, dat is de nieuwe film van Nuri Bilge Ceylan, die met zijn vorige juweel nog de Gouden Palm won in Cannes. Dat de Turkse regisseur genegeerd wordt door het grote publiek beseft hij maar al te goed: met The wild pear tree heeft hij een film gemaakt over een ambitieuze jonge schrijver die botst op onverschilligheid. Raap hem op.

