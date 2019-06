Waarom linkse deugddenkers zich mispakken aan Vlaams Belang-kiezers en trajectcontroles organiseren te complex is voor dit land

Zou de N-VA dat nu echt menen met die gesprekken met Vlaams Belang? Dit zijn twaalf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

Kleine signalen wijzen soms op grote omwentelingen. Almaar meer kinderen worden al in de lagere school geschorst. Meer kinderen met speciale noden komen in gewone klassen, leerkrachten voelen zich onder druk staan, ouders voelen zich niet gehoord. De druk stijgt.

2.

Neen, goed bestuur is niet simpel. Ook niet in Vlaanderen. Neem de trajectcontroles. Die verbeteren de verkeersveiligheid spectaculair, Ben Weyts zou er Vlaanderen mee volleggen. De camera’s staan er. Helaas vaak op plaatsen die de politie onzinnig vindt. Bovendien missen de ‘connectoren’. En zelfs als die zouden werken, kunnen de boetes niet verwerkt worden. Vlaams gewest, lokale politie en federale politie zitten op ramkoers.

3.

Voor socialisten overal in Europa het voorbeeld volgen van Mette Frederiksen, die haar Deense sociaaldemocraten over asiel en migratie helemaal naar rechts stuurt, toch even dit politieke portret lezen van de vrouw die de onzekerheid van haar achterban goed aanvoelde.

4.

Kan links dan niet met een progressieve agenda verkiezingen winnen? Ruud Goossens kijkt naar de Duitse groenen en ziet pragmatische covoorzitters die macht nastreven zonder te morrelen aan liberale grondrechten.

5.

De voorbije maanden onderzocht correspondente Sarah Vankersschaever wat er aan nieuws op ons bord ligt. Van avocado’s tot kikkererwten. Talloze vragen van lezers kreeg ze over wat nu echt gezond is. In de laatste aflevering beantwoordt ze er vier. Over rauwe melk, olijfolie, specerijen en honing. De rode draad: We willen echt weten wat we eten.

6.

Vlaams Belang steunt het traditionele gezin. Maar het kwam toch ongelegen dat een Kamerlid graag verduidelijkte dat het een brug te ver is dat holebi’s kunnen trouwen en kinderen adopteren. Kritiek op holebirechten is ‘ongelukkig’ en staat ‘haaks op ons standpunt’. Waarom durft het Belang niet onbeschroomd ethisch conservatief te zijn?

7.

Het cordon houdt al dertig jaar stand. Leiden de gesprekken van de N-VA met Vlaams Belang over een Vlaamse regering of gedoogsteun ergens heen? Beluister de podcast met chef Wetstraat Jan-Frederik Abbeloos en senior writer Bart Brinckman.

8.

Columnist Ignaas Devisch doet niet mee aan de zelfcensuur die hij onder academici opgang ziet maken. ‘Dus leden van Vlaams Belang en sympathiserende groepen: doe jullie werk als volksvertegenwoordiger of partijlid. Bevolk gerust raden van bestuur, geef jullie visie over cultuur, spreek jullie uit voor of tegen holebi’s, maar blijf godverdomme met jullie poten van de integriteit van iedereen in dit land.’

9.

Kijk uit met die linkse ‘deugdpronkers’ die uit verbolgenheid over de ‘bruine golf’ van het Vlaams Belang braakneigingen krijgen, raden Anton Jäger en Gerard-Jan Claes aan. Een deel van links ziet de Belangkiezer nog altijd als een domme kiezer die voor een slechte partij gekozen heeft en genezen moet worden. Waarom weigeren die critici om de Belangkiezers politiek ernstig te nemen en de machtsstrijd met hen aan te gaan?

10.

De Soedanese lente van vooral vrouwen en jongeren die vrijheid opeisen is voorbij. Generaal Hemedti laat de maskers vallen en gaf zijn milities de opdracht om met zwaar kaliber op de betogers te schieten. Hij heeft ervaring met moorden en onderdrukken. Dit is de man die carrière maakte bij de genocide in Darfoer.

11.

De personages van Ottessa Moshfegh zijn weird, geïsoleerd en weerzinwekkend menselijk. Ze laten zich in met wie ze verachten, hebben perverse seks met wie ze minachten, ze zijn afzichtelijk, onbeholpen en abnormaal, maar velen doen waar ze zin in hebben. De schrijfster oordeelt niet. Haar boeken zijn bedwelmende pageturners, schrijft Vicky Vanhoutte.

12.

Aan het tafeltje naast columniste Guinevere Claeys zat een meisje te lezen in De eeuw van de vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt van Alexander De Croo. Toen haar afspraak arriveerde, bleek hun tafeltje te wankelen. De vrouwen vonden een oplossing. Een treffend tafereel over de positie van de man.