Ook als kinderen al in bed liggen, horen ze het als er beneden geschreeuwd wordt of als er spullen kapotgegooid worden. Het kinderboek ‘Als je blaft’ en de kortfilm ‘Bewijsstuk A’ willen daarover het gesprek openen.

Cedric is elf en houdt van schaken. Hij doet het niet alleen graag, hij is er ook goed in. Hij kan er zijn vader in verslaan. Ze doen nog wel andere dingen samen die leuk zijn, maar zijn vader heeft een ...