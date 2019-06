Rafael Nadal laat Roger Federer weinig kans: Spaanse machine klopt zich naar twaalfde finale op Roland Garros

De clash der tennisclashen heeft een muis gebaard. Rafael Nadal (ATP 2) was in zijn halve finale op Roland Garros veel te sterk voor eeuwige rivaal Roger Federer (ATP 3). Het werd in bijna 2,5 uur 6-3, 6-4 en 6-2 voor de Spanjaard, die mikt op zijn twaalfde eindzege in Parijs.

Het was de 39ste ontmoeting tussen de twee legendes. Federer kon nog nooit winnen van Nadal op Roland Garros (5-0) en stond dus voor een aartsmoeilijke opdracht op Court Philippe-Chatrier.

Het eerste spelletje was er meteen eentje om van te smullen. Nadal ging, bij zijn tweede kans, meteen door de opslag van de Zwitser. De Spaanse gravelkoning liep dan 40-0 uit op zijn eigen opslag, maar Federer kwam terug. Uiteindelijk won Nadal echter toch het spelletje en daarmee was de toon van de wedstrijd meteen gezet.

Federer had het knap lastig om tijdens een dag met stevige wind zijn eerste opslagen binnen te houden. In het zesde spelletje kreeg de Zwitser wel verschillende kansen om terug te breken, maar Nadal weerstond de druk en kwam op 4-2. Niet veel later won hij ook de eerste set met 6-3.

"Fantastic shot!" @RafaelNadal nails another backhand winner to take the opener 6-3 ?? #RG19 pic.twitter.com/8fldIAyrxL — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 7 juni 2019

Foto: AFP

Winners

Aan het begin van de tweede set was er even hoop voor Federer. Hij ging door de opslag van Nadal. Die brak echter meteen terug, ging in het negende spelletje opnieuw door de opslag van zijn rivaal en won de set met 6-4. In de derde set ging de Spanjaard gewoon door op zijn elan. Al bij al speelde Federer niet zo slecht. Hij hield de baan heel breed en varieerde met slices, maar Nadal ging alles halen en maakte het telkens af met een krachtige winner.

Nadal strikes!



The Spaniard breaks and will serve for the 2nd set #RG19 pic.twitter.com/U6eksz98Bj — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 7 juni 2019

Nadal liep in set drie uit tot 5-1. Federer piekte nog even met een fantastisch punt om er 5-2 van te maken...

… maar daarna was het over en uit. Nadal serveerde uit tot 6-2 en staat voor de twaalfde keer in de finale van Roland Garros. Een wedstrijd die hij nog nooit verloor. Voor Federer blijft de eindzege in 2009 voorlopig zijn enige Franse triomf.