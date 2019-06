Gilbert Timmermans stelt zich als eerste kandidaat om bondsvoorzitter te worden

Gilbert Timmermans heeft zich donderdag via een schrijven aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) officieel kandidaat gesteld om bondsvoorzitter te worden. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws vrijdag en wordt door Timmermans zelf bevestigd aan Belga. Op 22 juni wordt door de algemene vergadering een opvolger gekozen voor aftredend bondsvoorzitter Gérard Linard.

Timmermans nam de beslissing om zich net als in 2017 kandidaat te stellen in samenspraak met de Nederlandstalige amateurvleugel Voetbal Vlaanderen, waarvan hij voorzitter is.

Voor de 73-jarige voetbalbestuurder, die gekend staat vanwege zijn kennis van het bondsreglement, moet de opvolger van Linard de KBVB vooral begeleiden in een transitiefase. “Het belangrijkste voor de komende jaren is de uitrol van het elfpuntenplan dat de CEO Peter Bossaert en de raad van bestuur waarin ik zetel hebben uitgestippeld. Als we dat al kunnen uitvoeren, is dat een prachtige zaak. Het lijkt me niet de bedoeling om intussen parallelle politiek te voeren.”

Timmermans wordt strak 74 jaar en nadert zo de leeftijdsgrens van 75. Als hij verkozen wordt, lijkt hem geen lang voorzitterschap beschoren. “Maar ik heb er geen probleem mee om een tussenpaus te zijn. Het is misschien zelfs beter. Volgend seizoen stapt de KBVB in een gloednieuwe structuur. Dat wordt toch een aanpassing. Zelfs als ik maar voor een jaar voorzitter kan zijn, kan ik met mijn ervaring binnen de geledingen van de bond heel goed helpen. Het is ook niet de eerste keer dat iemand voor één seizoen zou aangeduid worden”, aldus Timmermans, verwijzend naar de ontslagnemende bondsvoorzitter Linard.

Het is de tweede keer dat Timmermans een gooi doet naar het voorzitterschap. Eind juni 2017 moest hij het onderspit delven tegen Linard, de toenmalige voorzitter van de Franstalige amateurvleugel ACFF en interim-CEO bij de bond. De voorzitter van Voetbal Vlaanderen had zelf gevraagd aan toenmalig bondsvoorzitter François De Keersmaecker om zich niet herverkiesbaar te stellen, omdat Timmermans meer kans zou maken. Timmermans diende zijn kandidatuur daags voor de algemene vergadering in, maar werd niet gesteund door de Pro League en kreeg slechts 8 van de 22 stemmen.