Kirsten Flipkens en Elise Mertens kunnen zich niet plaatsen voor dubbelfinale Roland Garros

Kirsten Flipkens en Elise Mertens hebben zich vrijdag in Parijs niet kunnen plaatsen voor de finale van het vrouwen dubbelspel op Roland Garros.

Flipkens verloor aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson met twee keer 6-4 van de Chinezen Yingying Duan en Saisai Zheng. De partij op court 1 duurde 1 uur en 23 minuten.

Het beste resultaat van Kirsten Flipkens in het dubbel op een grandslam was tot dusver een kwartfinale in 2017 in Parijs (met de Italiaanse Schiavone). Vier jaar eerder had ze op Wimbledon gestunt met een halve finale in het enkeltoernooi.

In deze Roland Garros ging Flipkens (WTA 64) er in het enkel in de eerste ronde uit tegen de Puertoricaanse Monica Puig (WTA 59). Mertens (WTA 20) werd in de derde ronde uitgeschakeld door de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12).

Geen nummer 1-positie voor Mertens

Elise Mertens geraakte met de Wit-Russische Aryna Sabalenka niet voorbij de Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic. Na 1 uur en 13 minuten stond de 6-2, 6-1 eindstand op het bord van Court Suzanne-Lenglen.

Het was de eerste keer dat de 23-jarige Mertens op een grandslam zo ver doorstootte in het dubbel. Op de US Open van vorig jaar haalde ze met de Nederlandse Demi Schuurs de kwartfinales. In het enkelspel was de Limburgse vorig jaar halvefinaliste op de Australian Open. Mits eindwinst in Parijs had Mertens overigens de nummer 1-positie op de wereldranking in het dubbel kunnen veroveren.

In het enkeltoernooi werd Mertens (WTA 20) in de derde ronde uitgeschakeld door de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12). Flipkens (WTA 64) ging er in de eerste ronde uit tegen de Puertoricaanse Monica Puig (WTA 59).