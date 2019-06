Er komt nog geen cannabisautomaat in Kortrijk

Wie op zoek is naar legale cannabis, zou die vanaf dit weekend uit een automaat in Kortrijk kunnen halen. Het stadsbestuur steekt er evenwel een stokje voor.

De zaakvoerders van de Kortrijkse ‘wiet’winkel De Boeren aan de Graanmarkt wilden dit weekend hun eerste automaat voorstellen.

De machine is een soort omgebouwde sigarettenautomaat. Dit weekend zou er al één te bekijken zijn op het Casinoplein in het hart van de stad. daar wilden de drie de nodige uitleg geven en tonen hoe alles werkt.

In de automaat zijn zes soorten cannabisbloemen te vinden met prijzen tot maximaal 30 euro. ‘Voor een portie cannabisbloemen van 2 gram zal de gebruiker 18 tot 20 euro moeten betalen, voor 3 gram zal dat 25 tot 30 euro zijn’, aldus zaakvoerder Nicolas De Bouverie (30) in het Nieuwsblad.

Met verdovende middelen heeft deze cannabis light niets te maken. ‘Het gaat namelijk om hennep met een THC-waarde van minder dan 0,2 procent’, zegt Nicolas De Bouverie. Meer is niet toegelaten.

‘THC is de psychoactieve stof in cannabis die ervoor zorgt dat je high wordt. Al beleef je enkel die roes als de THC-waarde meer dan 0,2 procent bedraagt. De cannabis light die wij zullen aanbieden in de automaten is vooral geschikt voor gebruikers die af willen van de gewone cannabis. Vergelijk het met een roker die overschakelt op een e-sigaret.’

Er zou ook voor gezorgd worden dat minderjarigen bijvoorbeeld geen cannabis light zouden kunnen kopen. De automaten zouden immers steevast in een winkel worden opgesteld, onder toezicht dus.

Nicolas De Bouverie: ‘Wie de cannabis light uit de automaat wil halen, zal eerst een munt moeten vragen aan de uitbater, de zogenaamde age coin. Daarmee ontgrendel je de automaat, waarna je het gewenste aantal plasticpotjes kunt kopen met cannabisbloemen in. Door met munten te werken behoudt de handelaar controle en kan hij verhinderen dat minderjarigen het product meenemen.’

Tot zo ver de plannen. Want vandaag liet de stad Kortrijk weten dat de zaakvoerders van de Boeren niet in orde zijn met de wetgeving. Kortrijk heeft het advies ingewonnen van de FOD Volksgezondheid en van de lokale politie en het verdict was duidelijk: zorg eerst dat je de juiste papieren hebt en dan gaan we nog eens praten.