MIVB test elektrische zelfrijdende bussen

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB heeft vrijdag in het park van Woluwe voor het eerst een volledig elektrisch zelfrijdend pendelbusje getest. Van 28 juni tot 22 september zullen twee pendelbussen er ook echt reizigers vervoeren.

In de komende weken worden de zelfrijdende busjes, genaamd SAM-e (Smart Autonomous Mobility electric) eerst getest zonder passagiers. Het traject van 1,5 kilometer en vijf haltes moet volledig geprogrammeerd worden. De busjes zijn uitgerust met een Lidar-detectiesysteem aan de vier hoeken van het voertuig en boven op het dak. Er zijn zes zitplaatsen en zes staanplaatsen in de pendelbusjes.

Foto: BELGA

De site van het Woluwepark biedt een ideale testlocatie met brede, geasfalteerde wegen en een bochtig parcours. Dat loopt van een halte aan de Tervurenlaan, via het gemeentelijke sportcentrum in het park, naar een andere eindhalte op de Park van Woluwelaan. Het traject zal in een tweede fase verlengd worden naar 1,8 kilometer.

Er is al een tweede test voorzien met de zelfrijdende bussen, bij Solvay in Neder-Over-Heembeek tussen de herfstvakantie 2019 en de krokusvakantie 2020. Op die site zullen de autonome voertuigen ook geconfronteerd worden met voetgangers, fietser, auto’s, kruispunten en parkeerzones.

Foto: BELGA

Op termijn moeten de elektrische busjes ook ingezet kunnen worden in de straten van Brussel. De MIVB trekt voor het project en de leasing van de voertuigen 600.000 euro uit en werkt hiervoor samen met Leefmilieu Brussel, de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en de Franse RATP-groep, een wereldspeler op het vlak van openbaar vervoer.