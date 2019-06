‘Staat uw huis in brand, druk dan 1’

Omdat veel mensen niet weten welk noodnummer te bellen, is er straks maar één nummer meer. Mét keuzemenu.

Mensen bellen met de gekste vragen naar de noodnummers: handtas vergeten op de bus, sleutel afgebroken in het slot, een parkeermeter die niet werkt. Meer dan zes miljoen oproepen krijgen de noodcentrales elk jaar te verwerken. Dertig procent is een ‘spooktelefoontje’, per ongeluk opgebeld, fout nummer gebeld of een flauwe grappenmaker. Uit een steekproef in West-Vlaanderen en Namen bleek dat 20 procent van de oproepers de brandweer belde terwijl hij of zij de politie nodig had of omgekeerd.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken wil onze kennis wat bijspijkeren en legt daarom een lijst aan met zaken waarvoor je al dan niet bij een bepaalde hulpdienst terechtkunt, en voor welke problemen je eerder bij een slotenmaker of dakwerker moet zijn. ‘We doen dat aan de hand van duidelijke pictogrammen’, zegt Ophélie Boffa van de directie 112 van de FOD Binnenlandse Zaken.

1722 permanent operationeel

Er zijn nog meer plannen om de hulpverlening er sneller en effi­ciënter te laten verlopen.

‘Het noodnummer 1722, dat nu alleen bij noodweer wordt geactiveerd, wordt vanaf volgend jaar een permanent nummer voor alle niet-dringende oproepen. Tegelijk komt er dan één elektronisch meldpunt om bijvoorbeeld de brandweer te vragen om een wespennest te verwijderen. Op basis van de postcode wordt het bericht naar de juiste brandweerzone doorgestuurd.’

Om tijdverlies bij ongevallen, branden of zware gewelddelicten te vermijden, zal er één algemeen nummer gepromoot worden: 112, het Europese noodnummer.

‘Via een bandopname krijg je dan een keuzemenu voorgeschoteld: 1 voor de brandweer of de ambulance, 2 voor dringende politiehulp’, zegt Boffa. Vóór die omschakeling overal in ons land kan gebeuren, moet er wel nog een aantal technische problemen opgelost worden. De campagne met de pictogrammen komt er wellicht nog dit jaar, voor het e-loket voor niet-dringende interventies wordt op 2020 gemikt.

Een overzicht van de noodnummers vindt u hier.