Google schiet Huawei te hulp

Google waarschuwt de Amerikaanse regering dat het uitsluiten van Huawei mogelijk veiligheidsrisico’s inhoudt.

Is het wel verstandig om het Chinese Huawei volledig af te blokken? Google argumenteert van niet. Volgens de krant Financial Times heeft Google zijn bezorgdheid overgemaakt aan de Amerikaanse regering.

De inzet is Googles besturingssysteem Android. Dat wordt door Huawei gebruikt op zijn smartphones. Huawei is intussen de tweede grootste smartphonefabrikant ter wereld. Maar doordat de Amerikaanse overheid Huawei recent op een zwarte lijst plaatste, was het volgens Google niet langer toegestaan om Android aan de Chinezen te leveren. Dat was een stevige streep door de rekening van de smartphonemaker.

Maar daardoor is er een grote kans dat Huawei zélf een versie van Android zal ontwikkelen, argumenteert Google. Android is au fond namelijk een open source-platform waarvan Google regelmatig eigen varianten uitbrengt. Niets houdt Huawei echter tegen om de basis-Android te gebruiken om dan maar zélf een versie in elkaar te knutselen. Als de ban van Google overeind blijft heeft het amper een andere keuze.

En net dat houdt grote risico’s in, meent Google. ‘Doordat Google niet meer met Huawei mag samenwerken, riskeert de VS dat er twee varianten van Android zullen komen’, stelt een anonieme bron aan de FT. ‘De échte versie, en een hybride versie. Die hybride versie zal wellicht meer bugs hebben dan die van Google. En dat maakt dat Huawei-toestellen een groter risico vormen om gehackt te worden. En niet in het minst door China.’

Eigen belangen

Google argumenteert dus dat de (cyber)veiligheid van de VS meer in het gedrang komt, als de tweede grootste smartphonefabrikant van de wereld een eigen Android op de markt brengt vol veiligheidsgaten waardoor de Chinezen makkelijker kunnen hacken en spioneren. Als het de VS écht om nationale veiligheid te doen is, redeneert het, kan het de Chinezen maar beter het besturingssysteem laten gebruiken waar Google de controle over heeft.

Die uitleg lijkt plausibel, maar is uiteraard ook niet zonder eigenbelang. Voor Google, en zijn ecosysteem dat onder meer Googles appstore omvat, is het verliezen van een gigant als Huawei natuurlijk geen goede zaak. Het is om die reden dat Google-toplui zich sinds de invoering van de ban het vuur uit de sloffen lopen om uitstel van de maatregel, of een complete afschaffing te verkrijgen. Ook andere Amerikaanse technologiepartners van Huawei, zoals Qualcomm, deden dat.

Google zei in een reactie aan de FT dat het wil voldoen aan de regels die de overheid oplegt. Maar ook: ‘onze focus ligt op het beschermen van Google-gebruikers op de miljoenen bestaande Huawei-toestellen in de VS en over de hele wereld.’