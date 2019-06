Compass Pools heeft de plannen voorgesteld voor ‘het enige gebouw ter wereld waarin een infinity pool met een uitzicht van 360 graden geïntegreerd wordt’. Om het zicht zo spectaculair mogelijk te maken, zal het zwembad gemaakt worden uit doorschijnende wanden uit acryl. Dat geldt ook voor de onderkant van het zwembad, waardoor de zwemmers en de bezoekers onder het zwembad elkaar kunnen zien.

‘Het ontwerp van dit gebouw plaatste ons voor heel wat technische uitdagingen’, vertelt technisch directeur Alex Kemsley van Compass Pools tegen e-architect.co.uk. ‘De grootste uitdaging was hoe mensen in het zwembad moeten geraken.’ Om het uitzicht niet te belemmeren zijn er geen trappen aan de zijkanten van het zwembad of het gebouw. In de plaats daarvan werd voor een draaitrap gekozen die ronddraait en in het water naar boven komt. ‘Er wordt eenzelfde techniek gebruikt als bij de deur van een duikboot’, legt Kemsley uit. ‘Dit is de absolute symbiose van zwembad en gebouw en het zou zo uit een James Bond-film geplukt kunnen zijn.’

Luxehotel

Het in zwembaden gespecialiseerde bedrijf zou behalve het plonsbad van 600.000 liter ook het ontwerp van het 55 verdiepingen hoge wolkenkrabber voor zijn rekening nemen. Op de bovenste verdiepingen komt weinig verrassend een luxehotel, waardoor de gasten rechtstreeks toegang krijgen tot het zwembad. Bovenaan het gebouw wordt uiteraard state of the art verlichting geïnstalleerd, waardoor het zwembad ’s nachts zal glinsteren ‘als een fakkel met juwelen erop’, verzekeren de ontwerpers.

Als alle contracten met investeerders en aannemers getekend zijn, moet de bouw van de wolkenkrabber volgend jaar al beginnen.