Ex-schepen Christophe Peeters stopt als voorzitter Open Vld Gent

In Gent stopt ex-schepen Christophe Peeters op 22 mei als waarnemend voorzitter van de lokale Open Vld-afdeling.

Peeters blijft wel ondervoorzitter van de gemeenteraad en wordt over 3 jaar voorzitter. Na zijn exit als schepen start de liberaal een eigen consultancybedrijf. Dat zal onder meer werken voor Battmobiel, een autodeel-onderneming.

Peeters werd begin dit jaar aangesteld als tijdelijk waarnemend voorzitter van de Gentse afdeling van Open Vld. Dat gebeurde op voorstel van burgemeester Mathias De Clercq, na een turbulente periode waarbij Peeters naast een schepenpost greep in het nieuwe stadsbestuur. Voormalig voorzitter Mick Daman nam omwille van de commotie rond de verdeling van de schepenposten ontslag. Sami Souguir werd aangesteld in de plaats van Christophe Peeters, die al jaren schepen was.

De Gentse Open Vld-afdeling zal nieuwe voorzittersverkiezingen organiseren. Peeters zal geen kandidaat zijn.