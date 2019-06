Zware kritiek op organisatie Ronde van Luxemburg na zware val: “Die finish en afsluiting was vragen om problemen”

De Fransman Justin Jules kwam donderdag zwaar ten val in het slot van de openingsrit in de Ronde van Luxemburg. Hij raakte in de sprint de poot van een nadarafsluiting. Christophe Brandt, zijn sportieve baas bij Wallonie-Bruxelles, steekt een beschuldigende vinger uit naar de organisatie. Ook Oliver Naesen en Johan Bruyneel mengen zich in de discussie en hekelen vooral de nadarafsluiting.

“Ik versta niet waarom de aankomstzone precies daar moest liggen”, zegt Brandt. “Ik ben misschien de laatste om kritiek te geven op een organisator. Maar wetende dat de kans groot is dat de rit eindigt op een massasprint en dan op zo’n smalle baan en in een afdaling met bocht een finish leggen, dat is toch een beetje vragen om problemen.”

Bekijk hier de beelden van de aankomst:

Auw... Wat een gruwelijke crash van Justin Jules in de finale van de @skodatour ... pic.twitter.com/v5YKtFf1Qi — Marijn van den Berge (@Marijnvdberge97) 6 juni 2019

Justin Jules schoof na zijn val nog als tweede over de streep, na winnaar Christophe Laporte. Onderzoek in het ziekenhuis bracht geen breuken aan het licht. Of hij vandaag/vrijdag nog start, is een vraagteken. “Ik wil geen enkel risico lopen met mijn renner. Ik schat de kans klein in dat hij alsnog aan de start komt. Het was een spijtig ongeval en Justin kende veel geluk dat hij er met schaafwonden en hechtingen vanaf komt. Het had allemaal veel erger kunnen zijn”, aldus Brandt.

Naesen: “Dit had een ramp kunnen zijn”

Ook Oliver Naesen (AG2R) was niet mals voor de organisatie: “Met veiligere afsluiting - zoals op de foto hieronder - zou Justin Jules niet zijn gecrasht. Simpel als dat. Dit had een ramp kunnen zijn. JJ raakte voetje van de nadarhekken, zijn band explodeerde waardoor hij de controle verloor en zwaar crashte.”

With safer barriers like the ones on the photo, Justin Jules would not have crashed. Simple as that.

This could have been a disaster ??



(Crash explained: JJ hits a barrier-leg, tire explodes, loses control, crashes badly)@cpacycling this looks like a job for you guys. https://t.co/cva2sMQhIO pic.twitter.com/klLEivxfmU — Oliver naesen (@OliverNaesen) 6 juni 2019

Ook Johan Bruyneel stoort zich aan de ouderwetse nadarhekken: “Echt ongelofelijk dat dit soort afsluitingen nog steeds toegestaan zijn in het wielrennen. UCI, zou het niet beter zijn wat meer te investeren in de veiligheid van de renners in plaats van tijd te verspillen met belachelijke zaken zoals het meten van hun soklengte?”