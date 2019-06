Theresa May is vanaf vrijdag officieel ontslagnemend premier. May kondigde eind mei haar ontslag aan. Wat heeft May verwezenlijkt in de drie jaar dat ze premier was? En wie kan de Brexitmeubelen redden? Buitenlandjournalist Dominique Minten geeft in de video hierboven een analyse.

Premier May was bijzonder emotioneel toen ze ontslag nam. 'Het was een eer om het land waar ik van hou te dienen', zei ze in tranen.