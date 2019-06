Mijn ex en ik hebben een co-ouderschapsregeling voor onze dochter. Ze is echter gedomicilieerd bij haar moeder. In theorie is ze dus niet ten laste van mij, terwijl ik de helft van de tijd wel de kosten draag, en ook bijdraag in andere kosten, zoals haar kot. Kan ik die kosten toch deels fiscaal recupereren?

Vooreest: het feit dat uw dochter bij haar moeder gedomicilieerd is, sluit niet uit dat uw dochter ten laste kan zijn van u. Belastingplichtigen met kinderen ten laste genieten een toeslag op de basisbelastingvrije ...