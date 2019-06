Zangeres Hannelore Bedert stopt er even mee na verlies man

Hannelore Bedert zal het komende jaar niet te zien zijn op het podium. Dat schrijft ze op Facebook. Na het verlies van haar man heeft ze nood aan rust en ademruimte.

In februari verloor Bedert onverwacht haar man Stijn aan hartfalen. Ze heeft beslist dat ze meer thuis wil zijn om voor haar kinderen te zorgen. ‘Ik probeer een nog betere mama voor mijn kinderen te zijn dan ik voordien al probeerde te zijn, ik probeer hen veel te vertellen over de onwaarschijnlijke man die hun papa was’, schrijft ze. Maar ze kan haar leven als artieste, die vaak ’s avonds weg is van huis, niet meer rijmen met het moederschap.

‘De vele avonden weg van de kinderen, de onrust in mijn hoofd, het niet meer weten of ik überhaupt nog een noot door mijn strot zal krijgen, het denken aan “anderen een mooie avond bezorgen” terwijl mijn kindjes hun mama moeten missen, ... dat krijg ik niet geplaatst in mijn hoofd’, schrijft Bedert.

Hoe lang deze pauze zal duren, durft ze niet te zeggen. Ze zal de tijd gebruiken om te schrijven ‘zonder druk en zonder podiumstress’.

