Het andere reisbureau: Op ontdekking met een West-Vlaams starterstrio

Met drie runnen ze Discovery Collective. Een initiatief van drie jonge ondernemers met West-Vlaamse roots die gebeten zijn om mensen een onvergetelijke reiservaring te bezorgen.

Jaren geleden richtten Maxim Vanden Broecke, Thibaud Ducoulombier en Elisa Vandendorpe de vzw Buddha productions op. Ze wilden het publiek een onvergetelijke muzikale ervaring bieden tijdens de Sinksenfeesten van Kortrijk.



Vandaag zijn onvergetelijke ervaringen nog altijd hun insteek. Alleen doen ze dat nu met out of the box reizen. “We kenden elkaar al van in onze studententijd. Op ontdekking gaan, evenementen organiseren en grenzen verleggen, is altijd ons ding geweest. Als we nu samen eens een nieuw reisconcept lanceren? Een dat inspeelt op de verlangens van de reiziger anno 2019 die de wereld wil zien zoals die echt is”, zegt Maxim, het creatieve brein achter Discovery Collective.

Once in a lifetime

Discovery Collective staat vooral voor ‘samen op ontdekking gaan’. “We leven in andere tijden met andere waarden. Dat reflecteert zich ook in de manier waarop mensen willen reizen. Mensen willen vooral authentieke ervaringen opdoen die hun blik op de wereld verrijken”, benadrukt Thibaud. Geldt dat niet in de eerste plaats voor de jongere generatie? “Het klopt dat avontuurlijke reizen vooral bij de jongere generatie in trek zijn. Maar vergis je niet, ook de 40-, 50- en 60-plussers houden ervan om een stap in het onbekende te zetten en een ‘once in a lifetime experience’ te beleven. Onlangs liet een vriendin van m’n moeder weten dat zij geïnteresseerd was in een van onze reispakketten. Ook CEO’s die hun werknemers iets bijzonders willen aanbieden, hebben ons al gecontacteerd.”

Las Vegas

Elisa licht toe wat je van hun avontuurlijk reisconcept The Cally Rally mag verwachten. “The Cally Rally is een tiendaagse roadtrip die je van San Francisco tot Las Vegas brengt en die je de kans biedt om vanuit je auto de indrukwekkende schoonheid van Amerika te ontdekken. Dankzij die ongewone benadering krijg je het echte en niet het stereotiepe Amerika te zien. Onderweg word je uitgenodigd om deel te nemen aan de uitdagingen waarmee je punten en een reis naar New York kan winnen. Zelf zijn we met onze campervan altijd in de omgeving en kunnen we op allerlei vragen van onze reizigers inspelen. Onze begeleiding noemen we dan ook wel eens ‘butlerservice op wielen’”, zegt Elisa. Thibaud voegt eraan toe dat aan dit soort reizen heel wat voorbereidingen en onderhandelingen voorafgaan. Ze trekken dan ook regelmatig op scouting om na te gaan of ter plekke alle details in orde zijn.

