Droge vijver maar toch verhuizen de vissen nog

Dat de bouw één van de sectoren is die het meest te lijden heeft onder de krapte op de arbeidsmarkt, is geen geheim. Al jaren roepen en smeken de bouwbedrijven om geschoold personeel. De arbeidsmobiliteit stokt, maar toch is er nog heel wat beweging. We vroegen aan een aantal specialisten hoe de werving en selectie in de sector gebeurt.

Schoolverlaters inlijven

Erg veel bouwbedrijven zetten in op een nauwe samenwerking met scholen. Door bedrijfsbezoeken, stageplaatsen en andere vormen van werkplekleren aan te bieden, kunnen ze niet alleen een deel van het werk op een relatief goedkope manier laten uitvoeren, ze ontdekken ook in een praktijkomgeving welk vlees ze in de kuip hebben. De beste talenten krijgen nog voor ze een diploma in handen hebben, een contract voor de neus geschoven. Nochtans gaat deze manier van rekruteren er op achteruit. De vakscholen leveren alsmaar minder leerlingen uit bouwrichtingen af, waardoor dit instroomkanaal langzaam uitdroogt.

Doorstroom opleidingen

Werkzoekenden of mensen die een carrièreswitch willen doen, schrijven zich in voor opleidingen in sectoren die werkzekerheid bieden. De bouw is daar zeker bij. Instanties als SYNTRA Limburg en de VDAB zetten dan ook talrijke cursussen in dag- en avondonderwijs op om nieuwe bouwvakkers klaar te stomen. Zij onderhouden goede banden met het werkveld en kunnen via de praktische opleidingsonderdelen de cursisten met de bouwbedrijven in contact brengen. Ook dit is een belangrijk doorstroomkanaal.

Afwerven van collega’s

Een aanzienlijk deel van de bouwvakkers die van werk veranderen, komen over van concurrenten. Ze komen andere bedrijven en vroegere collega’s tegen op grotere werven en gaan met elkaar praten. Een euro meer uurloon kan soms al voldoende zijn om iemand over de streep te halen. Andere parameters die de doorslag kunnen geven zijn de aard van de projecten, de mate van specialisatie in een bepaalde discipline, de afstand woon-werfverkeer en de goede sfeer of reputatie van de werkgever.

