Spontane staking bij De Lijn in Antwerpen na agressie

Het busverkeer in Antwerpen is verstoord door een spontane vakbondsactie in de stelplaats Zurenborg. Aanleiding voor de actie is een geval van agressie op een buschauffeur donderdag.

De staking heeft gevolgen voor de buslijnen 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 30, 33, 40, 142 en 762. De lijnen gereden door exploitanten rijden normaal, ook het tramverkeer ondervindt vrijdagochtend geen hinder.

De Lijn raadt aan om de website te controleren voor je vertrek en ook op twitter geven ze regelmatig updates over de situatie.

Aanleiding van de spontane staking is volgens De Lijn een geval van agressie donderdag, waarbij een buschauffeur een slag in het gezicht kreeg. ‘Directie en personeel zitten vandaag nog samen om de situatie te bespreken en te bekijken welke maatregelen nodig zijn, ‘ klinkt het.

Begin april legden chauffeurs van het stadsbussennet ook al het werk neer na agressiegevallen. Toen vroeg de christelijke vakbond ACV meer controleurs. Volgens vakbondssecretaris Jo Van der Herten loopt er wel een procedure om tien controleurs in dienst te nemen, maar zal het nog tot het einde van het jaar duren voor die mensen aan de slag kunnen. 'Hun opleiding start normaal gezien in september.'



De vakbond is er zich van bewust dat geweld op chauffeurs een probleem dat moeilijk aan te pakken is. 'Initiatieven als een volledig afgesloten stuurpost werden dan weer niet gedragen door het personeel', zegt Van der Herten. 'Maar er is duidelijk veel frustratie. Lichamelijke agressie komt gelukkig niet al te vaak voor, maar verbale agressie is voor de chauffeurs dagelijkse kost.'



De spontane actie noemt Van der Herten 'een vervelende situatie'. 'Het is de eerste dag van de examens en studenten rekenen op het openbaar vervoer.' Hij hoopt dan ook dat de chauffeurs snel het werk weer zullen hervatten.