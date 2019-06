‘Wij worden nog slechter behandeld dan de Brexiteers’

De Catalaanse minister voor Buitenlandse Actie, Alfred Bosch, is speciaal naar Brussel gekomen om aan te klagen dat Carles Puigdemont en Tomi Comín geen toegang tot het Europees Parlement hebben gekregen.

Alfred Bosch, de Catalaanse minister van Buitenlandse Actie, vindt dat het Europees Parlement kleur moet bekennen en beslissen of het een democratische instelling is dan wel dat ze een bureaucratische machine is die naar de pijpen van de lidstaten danst. Dat zei hij op een persconferentie in Brussel.

De aanleiding is de weigering van het Europees Parlement om aan Carles Puigdemont en Tomi Comín een tijdelijke accreditatie toe te kennen. De twee Catalaanse separatistische politici zijn op 26 mei als Europees Parlementslid verkozen voor LLiures per Europa(Vrij voor Europa). Ze verblijven al meer dan anderhalf jaar in België, omdat ze op de vlucht zijn voor het Spaanse gerecht dat hen wil berechten voor, onder meer, rebellie.

Toen ze, net als de andere verkozen Spaanse Europarlementsleden hun accreditatie wilden ophalen, bleek dat hun namen waren doorgeschrapt op de lijst. De vraag om hen de toegang te weigeren, kwam er op vraag van drie Spaanse politieke partijen: de sociaaldemocratische PSOE, de christendemocratische PP en de liberalen van Ciudadanos.

Procedurele kwestie

De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, is ingegaan op die vraag. Vervolgens heeft hij de tijdelijke accreditatie van alle Spaanse Europarlementsleden geschorst. Zij zullen hun definitieve accreditatie pas krijgen als ze zich in Madrid hebben laten registreren. Als Puigdemont en Tomín naar Madrid zouden gaan, dan zullen zij worden opgepakt op verdenking van rebellie, afscheiding en verduistering van overheidsgeld.

De Catalaanse minister van Buitenlandse Actie zegt dat er geen enkele wet is die verplicht dat toekomstige Spaanse Europarlementsleden zich eerst in Madrid laten registeren. Volgens hem is dat een bureaucratische procedurekwestie. Hij vindt dat het Europees Parlement zich daar mag door laten leiden. Bosch betreurt de wijze waarop de Catalaanse verkozen parlementsleden worden behandeld. ‘Het is cynisch dat Catalaanse politici, die zo pro-Europees zijn, nog slechter behandeld worden dan de Brexiteers’, zegt hij.

Bedenkingen

Volgens Euronews hebben de drie vicevoorzitters van het EP hun bedenkingen bij de beslissing van het Europees Parlement. Ze willen dat de kwestie binnenkort wordt besproken.

Op 2 juli komt het nieuwe Europees Parlement voor de eerste keer samen. Tegen dan zou de kwestie van de accreditatie moeten zijn opgelost.