Eerst zonnig, maar kans op rukwinden vanaf de namiddag

Het weerinstituut vaardigt code geel uit tot en met zaterdagnamiddag, omdat de wind gevoelig toeneemt vanaf de namiddag. Bij de passage van de storing zijn er rukwinden mogelijk tussen 70 en 80 kilometer per uur of lokaal zelfs wat meer, zo waarschuwt het KMI.

Vrijdagochtend is het zonnig met hoge wolkenvelden. Maar de bewolking neemt toe en in de loop van de namiddag volgt de regen vanaf de Franse grens. Vooral langs de Nederlandse grens kunnen er in de namiddag en avond ook enkele (onweers)buien ontstaan. De maxima liggen tussen 21 en 25 graden.

In de loop van de namiddag en avond volgen fikse windstoten, met windsnelheden van 70-80 kilometer per uur, of lokaal zelfs wat meer.

Vrijdagavond wordt het grotendeels droog met opklaringen. ‘s Nachts kan het vooral in het uiterste westen opnieuw gaan regenen. Elders in het land kunnen er dan buien ontstaan. Minima liggen tussen 8 en 13 graden. Er is kans op rukwinden rond 70 kilometer per uur of lokaal zelfs wat meer.

Zaterdag wordt een zeer winderige dag met af en toe buien of wat regen. ‘s Avonds wordt het droger en neemt de wind af. De maxima liggen in de buurt van 18 of 19 graden. De wind waait vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 70-80 kilometer per uur. Aan zee kan de wind soms zeer krachtig waaien, met rukwinden rond 90 kilometer per uur.

Zondag en begin volgende week blijft het licht wisselvallig met steeds maxima in de buurt van 20 graden.