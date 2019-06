Amerikaanse zanger en pianist Dr. John overleden

De Amerikaanse muzikant en zesvoudig Grammy-winnaar Dr. John is donderdag op 77-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt op zijn Twitter-account.

Malcolm John Rebennack, de echte naam van de zanger en pianist uit New Orleans, was gespecialiseerd in verschillende genres, van blues over pop tot jazz, boogiewoogie en rock-’n-roll. Hij stond bekend voor zijn opmerkelijke stem en extravagante outfits. Bovendien voerde hij voodoorituelen uit tijdens zijn optredens.

Dr. John won tijdens zijn carrière verschillende Grammy Awards en werd in 2011 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.