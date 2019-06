Nike en Mastercard beraden zich over verdere samenwerking met Neymar na beschuldiging van verkrachting

Het Amerikaanse sportmerk Nike heeft donderdag gezegd ‘erg bezorgd’ te zijn over de beschuldigingen van verkrachting aan het adres van de Braziliaanse voetbalster Neymar. Daarmee rijst de vraag of het de voetballer wel wil blijven sponsoren. Mastercard heeft alvast een grote advertentiecampagne teruggeroepen.

De verkrachting zou op 15 mei zijn gebeurd in een hotel in Parijs. Neymar ontkent de aantijgingen in alle toonaarden en beschuldigt de vrouw ervan uit te zijn op zijn geld.

Niettemin beraden Nike en Mastercard zich over hun huidige samenwerking met de superster. Mastercard laat donderdag in een verklaring weten een geplande advertentiecampagne met Neymar te schrappen ‘tot de situatie is uitgeklaard’. Nike meldt dan weer ‘erg bezorgd’ te zijn over de beschuldigingen en de situatie ‘nauwlettend op te volgen’.

Een woordvoerder van Neymar reageerde donderdag niet op vragen van het persagentschap Reuters.