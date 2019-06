Yellow Tigers overklassen nu ook wereldkampioen Servië

De Belgische vrouwen werkten in Kortrijk hun laatste thuismatch van de Nations League af tegen regerend wereldkampioen en vice-olympisch kampioen Servië, weliswaar niet met zijn zwaarste kanonnen afgezakt naar de Lange Munte. Toch mocht het resultaat gezien worden: een droge 3-0.

Captain Van Gestel en co toonden zich alleszins niet onder de indruk en zetten de bezoekers meteen onder druk. Het leverde met sterk spel in moneytime al snel dubbele setwinst op tegen de vergeefs tegenspartelende bezoekers Een blitzstart in de derde beurt (11-3 zowaar) deed de rest, ondanks een klein dipje halverwege de set, zodat een vijfde winst binnen was en niemand zich nog zorgen hoeft te maken omtrent een eventuele degradatie.

Setstanden: 25-21, 25-21

België: Van de Vyver 3, Grobelna 6, Herbots 24, Van Gestel 13, Sobolska 3, Janssens 8; libero: Guilliams en Valkenborg. Kwamen in: Goliat 4, Van Avermaet 2, Stragier 1