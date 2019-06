New Yorkse politiechef verontschuldigt zich voor antihomogeweld in Stonewall vijftig jaar geleden

De New Yorkse hoofdcommissaris James O’Neill heeft zich donderdag in naam van de politie van de stad verontschuldigd voor het optreden van haar eenheden in juni 1969, toen een inval in de homobar Stonewall Inn leidde tot rellen. De gebeurtenissen worden gezien als een keerpunt voor de homorechtenbeweging.

‘De acties en de wetten waren discriminerend en onderdrukkend, en daarvoor verontschuldig ik mij’, zei O’Neill op de veiligheidsbriefing voor de WorldPride, wereldwijd het belangrijkste evenement voor de LGBTQ-gemeenschap, die in juni doorgaat in New York.

Met die uitspraak is O’Neill de eerste commissaris die het wangedrag van de politie in die periode erkent. ‘Wat er gebeurd is, zou niet gebeurd mogen zijn’, zei de commissaris. ‘De acties die door de New Yorkse politie werden ondernomen, waren fout, klaar en duidelijk.’ Hij richtte zich ook tot de hele LGBTQ-gemeenschap, en zei dat een gelijkaardig incident nooit zou gebeuren in 2019.

Op 28 juni 1969 verzetten de leden van de homoseksuele gemeenschap zich voor het eerst tegen de zoveelste politie-inval in de Stonewall Inn, een populaire homobar in de wijk Greenwich Village. Het was het begin van een week van rellen aan de bar, waaruit een grootschalige beweging voor de strijd voor de homorechten in Amerika groeide.

WorldPride

Om de vijftigste verjaardag van deze gebeurtenis te herdenken worden verschillende evenementen georganiseerd in juni, die volgens de politie op meer dan 3 miljoen bezoekers zullen kunnen rekenen. Op 30 juni eindigen ze met de WorldPride.

Eind mei kondigde de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio aan dat er in de stad een monument komt ter ere van de transgenderactivisten Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera. Zij namen deel aan de Stonewall-rellen, en waren pioniers van de homorechtenbeweging.