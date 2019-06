Amanda Anisimova, 17 jaar en dé revelatie van Roland Garros: “Ik weet dat ik goed kan tennissen”

Dé sensatie op Roland Garros is de piepjonge Amanda Anisimova (WTA 53). Op zeventienjarige leeftijd plaatste de talentrijke Amerikaanse zich donderdag voor het eerst voor de halve finales van een grandslamtoernooi. Anisimova schakelde ‘s werelds nummer drie Simona Halep probleemloos uit in wat ze zelf “de beste tenniswedstrijd uit haar leven” noemt.

Anisimova wipte de Roemeense titelverdedigster met sprekend gemak in de kwartfinales. Na 1 uur en 8 minuten stond de 6-2, 6-4 eindstand op het bord van Court Philippe-Chatrier. In vijf wedstrijden op het Parijse gravel gunde de Amerikaanse haar tegenstanders nog geen set.

“Ik voelde me heel erg goed op de baan. Ik was ook helemaal niet nerveus, maar net gemotiveerd en tevreden dat ik zo’n topmatch voorgeschoteld kreeg”, reageerde Anisimova achteraf. “Ik weet heel goed wat mijn capaciteiten zijn. Ik weet dat ik goed kan tennissen, en heb dat vandaag ook bewezen.”

Door de regenval van de voorbije dagen maakt Anisimova vrijdag in de halve eindstrijd al haar opwachting tegen de Australische Ashleigh Barty (WTA 8). Maar daar maakt de Amerikaanse sensatie geen punt van. “Ik ben zelfs blij dat ik vrijdag al op de baan kan stappen, want ik heb geen zin om nog een dag langer te wachten.”

Anisimova is de jongste speelster sinds de Tsjechische Nicole Vaidisova in 2007 op het Australian Open die de halve finales van een grandslamtoernooi bereikt. Ze is ook de jongste Amerikaanse die daarin slaagt sinds Venus Williams (US Open in 1997).