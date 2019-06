Voorzitter van Juventus noemt gecontesteerde hervorming Champions LEague “voordelig voor Europees voetbal”

Volgens Andrea Agnelli, voorzitter van de European Club Association (ECA) en de Italiaanse topclub Juventus, zijn de fel gecontesteerde hervormingsplannen van de Champions League niet alleen in het voordeel van de Europese topclubs, maar in het voordeel van het hele Europese voetbal. Dat zei Agnelli donderdag op een bijzondere algemene vergadering van ECA, de vereniging van nationale topclubs, in de Maltese hoofdstad Valletta.

Het initiatief van de ECA om al haar leden samen te roepen in Malta kwam er nadat verschillende Europese competities en clubs hadden geprotesteerd tegen een mogelijke hervorming van de Champions League. Verscheidene media berichtten over een kampioenenbal waarin 32 clubs in de groepsfase van de Champions League in vier groepen van acht worden ondergebracht. De eerste zes van elke groep zouden ongeacht hun klassement in eigen land, geplaatst zijn voor de volgende editie. De Champions League lijkt zo een bijna gesloten competitie, waarbij vooral de Europese elite met de miljoenendeals aan de haal gaat. Die ploegen spelen immers meer Europese wedstrijden.

De ECA, een trouwe partner van de UEFA, lijkt de bekommernissen van vele clubs ter harte te nemen, zo stelde een vakbondsafgevaardigde van de Franse eersteklassers. “De boodschap is aangekomen dat het niet mogelijk is om zo’n hervorming te forceren als 90 procent van de betrokken partijen tegenstander is”, aldus Bernard Caïazzo.

Volgens Agnelli is het niet de intentie om de nationale competitie te beschadigen. Maar de ECA-voorzitter brak wel een lans voor de toetreding tot de Europese competities. “Neem nu bijvoorbeeld Ajax. Die club speelde de halve finales van de Champions League, maar moet ondanks de titel en bekerwinst volgend seizoen opnieuw twee voorrondes afwerken. Hoe kan Ajax groeien? Het zijn de clubs tussen de 16e en 50e plek die het meeste risico lopen in het huidige systeem.”

Een oplossing, stelt Agnelli, is dus om meer Europese wedstrijden te laten spelen door vier poules van acht ploegen te organiseren. Dat zou de clubs meer inkomsten uit de tv-rechten opleveren.