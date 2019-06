Google Stadia, het ‘Netflix voor games’, komt naar België

Het ‘Netflix voor games’ van Google krijgt een Netflix-achtige prijs: voor 9,99 dollar per maand haalt u Google Stadia in huis. Het is nog niet duidelijk of dat voor ons land een prijs van 9,99 euro betekent.

Maar België is wel een van de veertien landen waar Google Stadia in november wordt gelanceerd. En nog een aangename verrassing voor Belgische gaming-fans: in het Stadia-aanbod zal Baldur’s gate 3 zitten, een nieuwe game van Larian. Die Belgische ontwikkelaar maakte naam met zijn Divinity-games en haalde zo blijkbaar de opdracht binnen voor een aflevering in de Baldur’s gate-reeks. Tijdens de Stadia-lancering noemde Larian-baas Swen Vincke Baldur’s gate 3 ‘de grootste game die we ooit hebben gemaakt’.

Google Stadia maakt het mogelijk om geavanceerde games te spelen op eender welk scherm: een pc, een tablet, een smartphone of een televisie. Dat kan omdat de games eigenlijk draaien op speciaal ontwikkelde servers van Google. Op een internetverbinding van 35 megabit per seconde kun je gamen in Ultra HD (4K).

Er zit wel een adder onder het gras. Sommige games zullen niet inbegrepen zitten in het Stadia-abonnement, zei Google gisteren. Je zult ze individueel moeten aankopen tegen een nog niet bekende prijs. Los aankopen zonder abonnement kan ook. Google toonde naast Baldur’s gate 3 ook de shooter Ghost recon: breakout, een avonturenspel genaamd Gylt en The division 2, maar daarbij was niet duidelijk welke games in het abonnement zijn inbegrepen. Wie niet kan wachten, kan vanaf nu voor 129 dollar een ‘Stadia Founder’s Edition’-pakket voorbestellen. Dat omvat drie maanden abonnement, een controller en een Chromecast Ultra om de games naar een tv-toestel te streamen.