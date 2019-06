Actrice Margot Robbie hoopt om ooit op de set te staan met Matthias Schoenaerts, zo vertelde ze aan Vogue.

Met welke acteur zou je graag nog werken? Dat vroeg het Amerikaanse blad Vogue aan Margot Robbie in een lijstje met 73 snelle vragen. ‘Matthias Schoenaerts’, was het antwoord zonder verpinken. Dat treft, want de Australische actrice en Vlaamse acteur hebben al een gezamenlijke film op de planning staan: Ruin, een thriller op het puin van de Tweede Wereldoorlog. In die film zou zij een Holocaustoverlever spelen die een onwaarschijnlijke deal sluit met een Hauptsturmführer met wroeging, gespeeld door Schoenaerts. Samen gaan ze op jacht op leden van zijn voormalige doodseskader.

Regisseur van de film is een landgenoot van Robbie: Justin Kurzel, die blockbuster Assassin’s creed draaide. Het scenario stond enige tijd op de Blacklist van Hollywood, de lijst met beste scenario’s die de ronde doen. Het werd gepend door twee neven, Ryan en Matthew Firpo, die nu schrijven aan The eternals, een film voor stripfabriek Marvel die geregisseerd zal worden door Chloé Zhao (The rider), met Angelina Jolie in.

Dat Robbie en Schoenaerts in Ruin zouden spelen, werd vorig jaar al gemeld door filmblad Vertigo. Toen was er nog niets bekend over een timing van de opnames. Bij dat soort grote Hollywoodproducties is het altijd afwachten of er wel opgenomen wordt, en door wie. Voor Robbie en Schoenaerts waren gecast, waren de hoofdrollen immers voor Gal Gadot (Wonder woman) en Christian Bale (The dark knight).

De uitspraak van de actrice van I, Tonya en The wolf of Wall Street suggereert dat er nu toch vaart wordt gemaakt met de opnames, die (onder andere) zouden doorgaan in Tsjechië.

Once upon a time in Hollywood

Robbie had het ook over een film die ze wel al opgenomen heeft: Once upon a time in Hollywood, dat bij ons uitkomt op 14 augustus. Ze bewaart goede herinneringen aan de opnames met Quentin Tarantino. ‘Er waren geen gsm’s toegelaten op de set; ik denk dat Quentin er zelfs geen heeft. Telkens we er 100 rollen pellicule door hadden gejaagd, stopte iedereen om eentje te drinken en te vieren.’

De video van Vogue past in de terugkerende rubriek ‘73 vragen beantwoord door je favoriete beroemdheden’. Terwijl Robbie een brunch voorbereidt voor haar vriendinnen, vertelt ze dat Harry Potter haar lievelingsboek is en ELO haar favoriete band. En ze heeft nog een Belg in gedachten: René Magritte is haar favoriete kunstenaar. En dat terwijl er aan haar muur een werk hangt van Henri Matisse: Icarus, uit zijn kunstboek Jazz.

Op de vraag met welke regisseur ze nog zou willen werken, antwoordt ze ‘Wes Anderson’. Voor zover bekend staat er nog geen samenwerking tussen de twee op de planning. Maar dankzij Vogue weet hij nu ook wat hij haar nooit mag voorschotelen: de Griekse bereiding tarama.