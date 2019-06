Marc Wilmots debuteert met klinkende zege als bondscoach van Iran

Marc Wilmots heeft donderdag in Teheran zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Iran gevierd met een klinkende overwinning. In een oefenwedstrijd in aanloop naar de WK-kwalificatiecampagne zetten de ‘Perzische Leeuwen’ Syrië opzij met 5-0.

De doelpunten in het Azadistadion kwamen op naam van Jahanbakhsh (30.), Taremi (37., 57. en 77.) en Sayyadmanesh (89.). Met Rezaeian (KV Oostende) en Pouraliganji (Eupen) stonden er twee oude bekenden uit de Jupiler Pro League in het basiselftal van Wilmots, die zijn ploeg in een 4-3-3 liet spelen. Dinsdag staat er een tweede oefeninterland geprogrammeerd in en tegen Zuid-Korea.

Marc Wilmots werd twee weken geleden aangesteld als bondscoach en moet Iran samen met T2 Manu Ferrera naar het WK van 2022 in Qatar loodsen. De WK-kwalificatiecampagne voor de Aziatische bond (AFC) start pas in september voor de Iraanse nationale ploeg. Als reekshoofd moet Iran de eerste ronde niet spelen. In de tweede ronde worden groepen gevormd met in iedere poule vijf landen. De acht groepswinnaars en de vier beste nummers twee kwalificeren zich voor de derde ronde.

Het ‘Kampfschwein’ zat sinds zijn vertrek bij Ivoorkust in november 2017 zonder werk. Tussen juni 2012 en juli 2016 stond de oud-spits aan het roer bij de Rode Duivels.