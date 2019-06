Agenten Brussel Zuid in opstand tegen leiding politiezone

Een grote groep agenten van de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst) heeft de afgelopen dagen een petitie ondertekend tegen de hoge werkdruk en het beleid van de korpsleiding. Dat melden Bruzz en Het Laatste Nieuws. De vakbonden nemen ook de korpschef op de korrel.

‘We zijn het beu om ons zo te laten behandelen’, valt er volgens Bruzz in de petitie te lezen. De personeelsleden klagen het schrijnende tekort aan personeel en de te hoge werkdruk aan. ‘Onze diensthoofden moeten verlofdagen schrappen om het gebrek aan personeel op te vangen en tegelijkertijd laat de leiding sommige onder ons vertrekken naar andere, rustigere diensten.’

Verder wordt ook geklaagd over het steeds grotere aantal overuren dat moet worden gepresteerd, terwijl er niet genoeg volk meer is om bepaalde taken op het terrein uit te voeren. ‘Er is al verschillende keren aan de alarmbel getrokken’, klinkt het. ‘Het is wachten tot er een drama of een ongeval gebeurt.’

Bruzz meldt op basis van ‘verschillende bronnen bij de politievakbonden’ dat tot 80 procent van de personeelsleden de petitie zou hebben ondertekend. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om 150 van de 250 politieagenten.

Burgemeester bevestigt

De petitie zou in de eerste plaats gericht zijn tegen de directeur Interventie van het politiekorps. Van de vakbonden moet ook korpschef Patrick Evenepoel het ontgelden. ‘Hij heeft totaal geen voeling met zijn personeel’, zegt een vakbondsman aan Bruzz. ‘Ons wordt gezegd dat hij het personeel voortdurend op de vingers kijkt en zelf niks uitvoert.’

Korpschef Patrick Evenepoel zegt tegen Bruzz dat hij geen commentaar kwijt wil, omdat het zou gaan over ‘interne zaken’. Anderlechts burgemeester en voorzitter van het politiecollege van de zone Zuid, Eric Tomas (PS), bevestigt tegen de nieuwssite echter de problemen. ‘Vorige week vond een spoedreünie plaats met de korpschef en de vakbonden om het probleem aan te pakken. Het klopt dat het er organisatorisch in het honderd loopt’, klinkt het.

Externe doorlichting

Tomas belooft een onafhankelijke, externe doorlichting van het korps. Bovendien kiest de politiezone Zuid in september sowieso een nieuwe korpschef, al is de gecontesteerde Evenepoel weer een van de drie kandidaten.

Het is niet de eerste keer dat het rommelt in de politiezone Brussel Zuid. Twee jaar geleden was er al eens een audit nodig wegens problemen tussen de directie en de lokale recherche.