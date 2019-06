Tijdens de internationale mobiliteitsbeurs MovinOn introduceerde de Franse bandenfabrikant en de Amerikaanse automobielbedrijf General Motors het model ‘Uptis’. De luchtloze band zou door zijn structuur duurzamer zijn, zowel ecologisch als financieel.

In de video legt Michelin uit hoe het idee al in 2017 op tafel lag, maar de science fictionfactor vanaf 2024 voorgoed zal verdwijnen. Uptis zou door zijn unieke vorm beter bestand zijn tegen scherpe voorwerpen of randen op de weg, waardoor de banden ook langer zouden meegaan. Voor de klant zou dit uiteindelijk goedkoper uitkomen. Michelin beweert dan ook dat de nieuwe technologie zo’n twee miljoen ton aan bandenafval per jaar kan vermijden.

Het revolutionaire aan de band ligt vooral in het bijzondere design. Yannick Christiaens, onderwijsbegeleider van de opleiding Industrieel Ontwerp aan de Universiteit Gent, legt uit hoe die structuur — metamaterialen genoemd — gebruikt wordt ‘om het aantal onderdelen in een product tot een absoluut minimum te herleiden’.

‘Een deurklink bijvoorbeeld bestaat normaal gezien uit verschillende pinnen en metalen deeltjes, maar door metamateriaal is er veel minder assemblage nodig. In het geval van autobanden lijken Michelin en GM hier dus het luchtonderdeel te elimineren’, concludeert hij. Een soortgelijke bandenstructuur werd onder andere ook al gebruikt door NASA voor de Mars Rover.

Het grootste voordeel van de band lijkt volgens Christiaens de veiligheid. ‘De buitenste rand zal nog steeds even snel slijten, maar de afwezigheid van lucht maakt een klapband onmogelijk.’ De levensduur van de Uptis zou dus inderdaad langer zijn dan die van normale luchtbanden.

Wel zal de mogelijkheid tot verschillende luchtdrukken in de wielen wegvallen, ‘tenzij ze tegen 2024 ook verschillende soorten op de markt brengen’, aldus Christiaens. ‘Zoals het er nu naar uitziet lijkt het me een weinig dynamisch model’, besluit hij.