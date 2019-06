Transferkoorts bij Rode Duivels: Youri Tielemans bevestigt “akkoord met Monaco om te vertrekken”

Zaterdag spelen de Rode Duivels hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan maar momenteel lijkt vooral de transferkoorts te leven. Youri Tielemans beleefde de voorbije maanden een uitstekende tweede seizoenshelft bij Leicester City en de 22-jarige Brusselaar trok zo de aandacht van nagenoeg alle Engelse topclubs. “Het klopt dat diverse grote clubs hebben gepolst bij mijn management”, liet Tielemans hierover donderdag noteren tijdens een persmoment in het trainingscentrum in Tubeke. “Er is ook een akkoord met Monaco dat ik deze zomer kan vertrekken.”

De 21-voudig Rode Duivel lijkt zo nagenoeg zeker het prinsdom volgend seizoen te verlaten. “De voorbije weken is er onderhandeld met verschillende clubs”, legde Tielemans uit. “De kans is erg klein dat ik terugkeer naar Monaco. Ik heb er mooie tijden beleefd en veel geleerd, maar het was de juiste keuze in januari naar Leicester te gaan. Leicester is een grote club, maar tegelijk erg familiaal. Iedereen liet me meteen erg welkom voelen, zowel op als naast het veld. De tweede seizoenshelft is heel goed verlopen. Het niveau was hoog, maar ik ken mijn eigen niveau en wist dat ik dat zou aankunnen. In Monaco hebben ze gezien dat ik mij goed ontwikkeld heb. Na het seizoen hebben de club en mijn management een overeenkomst gevonden. Een transfer komende zomer is dus mogelijk.”

Tielemans benadrukte ook dat een definitieve verkoop (hij heeft nog een contract in Monaco tot medio 2022, red.) zijn voorkeur wegdraagt. “Ik wil een stabiele toekomst en niet elk jaar van club veranderen. Ik mik dus op een definitieve transfer, naar een club in een Europese topcompetitie. Ik sta voor veel clubs open en ben positief gestemd. Het belangrijkste is dat ik veel kan spelen. Het klopt dat ik na de wedstrijd bij Manchester City enkele woorden heb gewisseld met Pep Guardiola, maar daar moeten jullie verder niets achter zoeken.”

Na het WK werd Tielemans ook bij de Rode Duivels belangrijker. De middenvelder startte in elk duel na de Wereldbeker. Voor de EK-kwalificatiewedstrijden van zaterdag (Kazachstan) en dinsdag (Schotland) is - voor het eerst sinds het WK - Kevin De Bruyne echter opnieuw van de partij. “Geen probleem voor mij”, riposteerde Tielemans. “Ik ben heel tevreden over mijn prestaties bij de Duivels na het WK. Ik speelde nagenoeg alles en ik weet dat de technische staf ook tevreden van mij is. De trainer moet met de terugkeer van Kevin een keuze maken. Kevin is een heel grote speler, maar ik ben zeker klaar om mijn plek te behouden.”