Herdenk D-day met de meest iconische film over de Tweede Wereldoorlog

75 jaar geleden zetten de geallieerden voet aan wal in Normandië. De slag inspireerde intussen menig filmmaker.

1 THE LONGEST DAY

Caz, 20.40 uur

Caz sluit zijn weekje vol iconische Tweede Wereldoorlogs-films af met de meest iconische en de langste, over de landing in Normandië: The longest day (1962). Het duurde tot Saving private Ryan (1998) voor die nog spectaculairder in beeld werd gebracht.

2 THE HUNTERS

NPO 2, 20.25 uur

Alweer een nieuwe Zweedse politiereeks, dit keer een vervolg op twee succesvolle Zweedse bioscoopfilms. Vooral genietbaar voor wie die films heeft gezien, maar Rolf Lassgard (Een man die Ove heet) is met zijn gebeeldhouwde tronie altijd een plezier om bezig te zien.

3 HOUSE OF SAUD

Canvas, 21.20 uur

Driedelige Britse documentaire over de pogingen van kroonprins Mohammed bin Salman om van Saudi-Arabië een modern land te maken. Of is zijn hervormingsdrang maar een rookgordijn om het Westen te paaien? En kun je wel iemand paaien met een rookgordijn, of is dat foute beeldspraak? De Profeet mag het weten.

4 TERZAKE

Canvas, 20 uur

De opdracht van informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders werd vandaag verlengd tot 17 juni. Politiek commentators Rik Van Cauwelaert en Bernard Demonty geven in de studio tekst en uitleg. Daarna volgt een interview met CDH-voorzitter Maxime Prévot, die gisteren aankondigde te kiezen voor een oppositiekuur. Ten slotte een reportage over de herdenking van 75 jaar D-day: Terzake vond en sprak een Belg die er die dag ook bij was.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30 uur

Het was vandaag de laatste dag van Theresa May als premier van het Verenigd Koninkrijk. Lia van Bekhoven weet er alles van. Christoph D’Haese (N-VA), de burgemeester van Aalst, en filosoof Ignaas Devisch hebben dan weer een mening over de racistische brief die de voorbije dagen circuleerde in Aalst. Is de maatschappij echt aan het verruwen of zijn dit alleenstaande gevallen? Ten slotte mag psychiater Dirk De Wachter nog eens de loftrompet schallen over zijn grote idool, Leonard Cohen. Dat naar aanleiding van de veiling van enkele brieven van Cohen aan zijn muze Marianne Ihlen.