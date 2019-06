Elise Mertens blijft winnen in het dubbelspel op Roland Garros en staat in halve finales

Elise Mertens heeft zich donderdag gekwalificeerd voor de halve finales van het vrouwen dubbel op Roland Garros.

Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, met wie ze het zesde reekshoofd vormt, versloeg de Limburgse op Court Simonne-Mathieu de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko. Het werd 7-5 en 6-2 na 1 uur en 24 minuten.

In de halve finales staan Mertens en Sabalenka tegenover de Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic, het tweede reekshoofd.

Het is de eerste keer dat de 23-jarige Mertens op een grandslam zo ver doorstoot in het dubbel. Op de US Open van vorig jaar haalde ze met de Nederlandse Demi Schuurs de kwartfinales. In het enkelspel was de Limburgse vorig jaar halvefinaliste op de Australian Open.

De tweede halve finale van het dubbeltoernooi wordt een duel waarin Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson het opnemen tegen de Chinezen Yingying Duan en Saisai Zheng.

In het enkeltoernooi werd Mertens (WTA 20) in de derde ronde uitgeschakeld door de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12). Flipkens (WTA 64) ging er in de eerste ronde uit tegen de Puertoricaanse Monica Puig (WTA 59).