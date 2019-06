Beautywereld springt op kar van hervulbare producten

De beautywereld is op zoek naar duurzame verpakkingen voor hun producten. Er bestaan al verschillende initiatieven om het plasticgebruik in de badkamer te verminderen, en nu zet het merk Olay, een grote speler, ook in op hervulbare verpakkingen.

Olay start in oktober met een testfase van drie maanden in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten voor de hervulbare potjes van hun vochtinbrengende crème. Het bedrijf, dat onderdeel is van Procter & Gamble, voegt zich zo bij andere cosmeticamerken zoals Rituals en L’Occitane. Die bedrijven proberen in te gaan op de steeds luidere vraag van millenials, een belangrijke markt voor de cosmetica-industrie, om minder plastic te consumeren.

Tijdens de testfase zal een vochtinbrengende crème verkocht worden met een recycleerbare en hervulbare huls. De verpakking daarvan is gemaakt uit gerecycleerd papier, en er wordt geen cellofaan gebruikt.

‘Het ultieme doel is om nog meer duurzame oplossingen te vinden voor onze verpakkingen, en hervulbare producten zijn de eerste stap’, zegt Anitra Marsh, directeur merkcommunicatie bij Procter & Gamble.

Hervulbare producten bestaan al in de beautyindustrie, maar met Olay springt een grote speler ook op de kar. Rituals zet al in op hervulbare body creme, L’Occitane doet hetzelfde voor reinigingsproducten.