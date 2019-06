Klaus Van Isacker wordt hoofdredacteur VTM Nieuws

Goed een half jaar na het ontslag van Kris Hoflack komt er alweer een stoelendans aan het hoofd van VTM Nieuws. Klaus Van Isacker wordt de nieuwe hoofdredacteur.

News city, de ambitieuze samenvoeging van alle nieuwsredacties van DPG media, het fusiebedrijf van De Persgroep (De Morgen, Het Laatste Nieuws) en Medialaan (VTM) heeft alweer tot een fikse stoelendans geleid bij de hoofdredactie van VTM Nieuws. Na de ‘opstand’ op de redactie van september vorig jaar, waarbij directeur Kris Hoflack opstapte en hoofdredacteur Nicholas Lataire An Goovaerts (de ex-hoofdredacteur van De Morgen, red.) naast zich kreeg, komt er nu een nieuwe reshuffle. Lataire maakt promotie: hij gaat deel uitmaken van de directie van News City. Hij wordt adjunt-directeur van News City, onder directeurs Paul Daenen en Kurt Minnen. An Goovaerts, die dus nog geen jaar co-hoofdredacteur was, krijgt een nieuwe functie: zij moet een team aansturen dat ‘overkoepelende projecten binnen DPG Media in goede banen moet leiden’.

De verrassing van de dag is de naam van de nieuwe hoofdredacteur van VTM Nieuws. Dat wordt Klaus Van Isacker, een oude bekende want hij had dezelfde job al tussen 1995 en 2005. Daarna werd hij (even) hoofdredacteur van De Morgen, om dan een tijdje van de radar te verdwijnen en twee jaar geleden weer op te duiken bij De Persgroep, als overkoepelend hoofdredacteur van de showbizzbladen (Dag Allemaal, Story,...). Dat was een duobaan met An Meskens, die de taak nu alleen voortzet.