Bestuurder rijdt jongetje aan in Schaarbeek en pleegt vluchtmisdrijf

In de Brusselse gemeente Schaarbeek heeft een bestuurder woensdagavond vluchtmisdrijf gepleegd, nadat die een 6-jarige jongen had aangereden. Het kindje werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig van de verdachte is intussen geïdentificeerd.

Het ongeval gebeurde woensdagavond in de Dupontstraat in Schaarbeek, omstreeks 21.45 uur. ‘Met het kind gaat het goed. Het heeft niet meer dan een bult op het hoofd, maar om veiligheidsredenen werd het naar het ziekenhuis gebracht. De jongen was natuurlijk in shock door het ongeval’, vertelt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politiezone Brussel-Noord.

‘Het voertuig waarmee vluchtmisdrijf is gepleegd, werd intussen geïdentificeerd door de politie, maar het onderzoek gaat voort. De omstandigheden van het ongeval moeten nog bepaald worden en we moeten vooral weten wie zich achter het stuur bevond’, besluit de politiewoordvoerster.