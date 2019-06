Louis de Funès krijgt nieuw museum

De Franse komiek Louis de Funès krijgt een museum in de buurt van de badstad Saint-Tropez, die hij vereeuwigde in de filmreeks rond ‘Le gendarme de Saint-Tropez’. Daar zullen veel voorwerpen te zien zijn uit het eerste museum van De Funès, dat twee jaar geleden de deuren sloot.

Het nieuwe museum opent op 31 juli in Saint-Raphael. Het zal op een oppervlakte van 400 m2 onderdak bieden aan de collectie van de familie van Louis de Funès en souvenirs die verzameld werden door Charles en Roselyne Duringer, die tussen 2014 en 2016 een eerste museum creëerden in het vroegere kasteel van de acteur in Cellier (Loire-Atlantique), niet ver van Nantes.

Dat eerste museum moest twee jaar na zijn opening noodgedwongen zijn deuren sluiten bij gebrek aan middelen om het kasteel terug te kopen. Dat kasteel is sinds 1986 niet meer in handen van de familie de Funès.

‘Toen het museum in Cellier sloot, ontving de familie veel berichten van mensen die teleurgesteld waren dat er in Frankrijk geen enkele plaats meer was gewijd aan mijn grootvader. Naar zijn beeld moet het nieuwe museum elegant, intelligent en onderhoudend zijn. Daarmee wordt de wens van duizenden Fransen en de familie werkelijkheid’, zei Julia de Funès, kleindochter van de acteur.

De scenografie van het nieuwe museum werd toevertrouwd aan filmontwerper Christian Marti. Clémentine Deroudille wordt de algemene curator van het museum Louis de Funès in Saint-Raphaël.

Ongeveer 350 objecten en documenten zijn verzameld: persoonlijke foto’s, filmherinneringen, filmfragmenten en interviews.

Volgend jaar zal La Cinémathèque française, die instaat voor de bescherming en presentatie van filmerfgoed, voor de eerste keer een retrospectieve en een tentoonstelling aan Louis de Funès wijden, door zijn beroemdste films te programmeren.

Met meer dan 140 films op zijn naam heeft de populaire acteur zo’n 270 miljoen toeschouwers naar de bioscopen gelokt en meer dan 400 miljoen televisiekijkers alleen al in Frankrijk.