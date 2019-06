Anderlecht prijst VIP-tickets aan met… foto van Antwerp-supporters

De terugkeer van Vincent Kompany brengt zo zijn commerciële opportuniteiten met zich mee. Een mail met ‘The Prince is back’ moet bedrijven warm maken voor VIP-arrangementen in de loges van Anderlecht. Maar in die mail staat een foto van drie Antwerp-supporters. Een van hen vraagt een compensatie.

‘We brought our Kompany - Now it’s time to bring yours.’ Met ‘de legende’ Vincent Kompany ziet Anderlecht een gouden kans om bedrijven warm te maken voor het nieuwe seizoen, zelfs na afgelopen seizoen. ‘2018-2019 was een moeilijk seizoen’, geeft de club toe in de mail die naar bedrijven werd gestuurd. Maar ‘The Prince is back’, en dus hoopt Anderlecht vooral dat die bedrijven blijven komen voor VIP-arrangementen, zoals ‘culinaire verwennerij, exclusieve netwerking en inspirerende verrassingen’.

‘Business as usual’ dus, al is bij Anderlecht gisteren wel één vervelende brief binnengekomen. Van advocaat Tom Rombouts. In de mail van Anderlecht staat immers een foto van drie supporters. ‘Wij vragen in de brief dat Anderlecht een compensatie voorstelt omdat zij het portret van mijn cliënt gebruikt hebben zonder zijn toestemming, terwijl mijn cliënt dan ook nog een Antwerp-supporters in hart en nieren is’, vertelt Tom Rombouts aan de telefoon. ‘Dat geldt voor alle drie de personen in de foto.’

‘De foto is overigens van de wedstrijd Anderlecht-Antwerp (van 7 april, red.), die door Antwerp gewonnen is’, voegt Rombouts nog toe. Volgens de advocaat heeft zijn cliënt er zelf geen idee van hoe die foto in de mail van Anderlecht beland is. ‘Anderlecht is in gebreke gesteld, we wachten op een antwoord, voor we mogelijk tot een procedure overgaan.’