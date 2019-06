Japanse minister reageert op #KuToo: ‘Hoge hakken op het werk zijn noodzakelijk’

Japanse actrice en freelance schrijver Yumi Ishikawa (32) lanceerde een petitie tegen het dragen van hoge hakken op het werk, dat al snel navolging kreeg op het internet. De Japanse minister van Werk reageert nu dat hoge hakken ‘noodzakelijk’ zijn op het werk.

Met haar petitie vecht Ishikawa tegen de hogehakkencultuur op het werk. Die is in Japan niet wettelijk verplicht, maar is volgens velen een ongeschreven regel in veel bedrijven. Takumi Nemoto, Japanse minister van Werk en Gezondheid, reageert dat hoge hakken ‘noodzakelijk en gepast’ zijn. ‘Het is sociaal aanvaard dat het dragen van hoge hakken beroepsmatig noodzakelijk en gepast is’, liet Nemoto noteren in een persbericht.

‘Ik hoop dat er een dag komt dat vrouwen niet verplicht worden om hoge hakken te dragen op de werkvloer. Waarom moeten wij onze voeten pijnigen terwijl mannen wel op platte schoenen mogen werken?’, vroeg Ishikawa zich af. Het bericht werd maar liefst 30.000 keer gedeeld en kreeg ook 67.000 likes. Veel vrouwen tekenden de petitie en al snel ontstond op sociale media de #KuToo-beweging. De hashtag KuToo verwijst naar de Japanse woorden voor schoenen (kutsu) en pijn (kutsuu) en is een duidelijke link naar de #MeToo-beweging.