Kind van vier verdronken in opblaaszwembad

In het West-Vlaamse Harelbeke is dinsdag een kind van vier jaar oud verdronken in een opblaaszwembad. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen.

Het kind was geplaatst door de jeugdrechter. Het verbleef bij een vriendin van de mama. Dinsdag werd het levenloze lichaam van het kleutertje opgemerkt in een opblaaszwembad.

Het parket kwam ter plaatse en besloot om een autopsie uit te voeren om de doodsoorzaak te onderzoeken. ‘Uit de autopsie is woensdag gebleken dat er geen kwaad opzet in het spel is’, vertelt Tom Janssens van het parket van Kortrijk. ‘De doodsoorzaak is verdrinking.’