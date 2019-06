Jongetje in kritieke toestand na vermoedelijke mishandeling door stiefvader

Een Nederlander is aangehouden op verdenking van slagen en verwondingen aan het kindje van zijn vriendin. Het jongetje uit Bissegem werd in comateuze toestand binnengebracht in het ziekenhuis en zijn toestand is nog steeds kritiek.

Het kindje werd volgens het parket eerder al een aantal keer binnengebracht in het ziekenhuis. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

‘Het was de stiefvader die het slachtoffertje naar het AZ Groeninge in Kortrijk voerde’, vertelt Tom Janssens van het parket. ‘Het kindje was in comateuze toestand.” Het was gewond en volgens de dokters konden de verwondingen niet door een val zijn veroorzaakt.

Vermoedelijk gaat het om het shakenbabysyndroom. Nadien werd de peuter overgebracht naar het UZ Gent, maar zijn toestand is nog altijd kritiek.

De 29-jarige stiefvader werd aangehouden. ‘Hij moet vrijdag voor de raadkamer verschijnen’, zegt Janssens.