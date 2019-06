Rihanna is de rijkste, Serena Williams de eerste op Forbeslijst

Rihanna (31) is meer dan alleen een zangeres, maar volgens het zakenmagazine Forbes is ze de bestbetaalde vrouw in de muziekindustrie. Haar fortuin is echter vooral afkomstig van haar activiteiten in de modewereld. Serena Williams is dan weer de eerste atlete die Forbes op te lijst van ‘rijkste selfmade vrouwen’ zet.

Fans wachten sinds 2016 op nieuwe muziek van Rihanna. Dat komt omdat ze het druk heeft de modewereld te veroveren. Onlangs ging ze in zee met het Franse luxeconcern LVMH en werd zo de eerste gekleurde vrouw aan het hoofd van een modehuis. Dat deed ze na eerdere succesvolle avonturen in de mode- en beauty-industrie. Ze lanceerde eerst haar succesvolle make-uplijn Fenty Beauty en de lingerielijn Savage x fenty.

Volgens Forbes zou Fenty Beauty alleen al haar in amper vijftien maanden een slordige 500 miljoen euro hebben opgebracht en ook de deal met LVHM zou bijzonder lucratief zijn geweest.

‘Ze hebben mij een aantrekkelijk voorstel gedaan en dus moest ik er niet lang over nadenken’, zei Rihanna daarover in een interview met The New York Times Style Magazine. ‘Bernard Arnault (de oprichter van LVHM, red.) was zo enthousiast. Hij heeft vertrouwen in mij en mijn visie.’

Dat alles maakt dat ze vandaag zo’n 530 miljoen euro waard is. Daarmee is ze meteen ook de rijkste onder de vrouwelijke artiesten. De top vijf wordt vervolmaakt door Madonna (506 miljoen euro), Céline Dion (400 miljoen euro), Beyoncé (355 miljoen euro) en Taylor Swift (320 miljoen euro).

Serena schrijft geschiedenis

Ook Serena Williams wordt niet vergeten door Forbes. Ze schrijft geschiedenis door als eerste atlete op de Forbes-lijst van ‘rijkste self made vrouwen in Amerika’ te prijken. Zo zou zo’n 225 miljoen dollar waard zijn, maar dat geld werd niet allemaal verdiend op het tenniscourt. Ze onderhandelde lucratieve deals met onder andere sponsor Nike, maar ook meer luxueuze merken. Ze investeerde ook in verschillende start-ups en startte haar eigen investeringsmaatschappij, Serena Ventures, op.