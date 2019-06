Verschillende veteranen die meevochten in Normandië op D-day hebben hun sprong woensdag opnieuw beleefd. 75 jaar na de landing in Normandië beschrijven ze wat ze toen en nu voelden. 'Het was een herbeleving. Maar ik heb er van genoten.' Bekijk hun sprongen in de video hierboven.

Hoe zag 6 juni 1944 er uit door de ogen van zij die meevochten? Herbeleef D-day in de video hieronder.