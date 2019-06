Rusland vindt D-day overschat

‘De landing in Normandië was geen gamechanger voor de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog en de Grote Vaderlandse Oorlog (de term waarmee voormalige Sovjetlanden de strijd tussen de USSR en nazi-Duitsland beschrijven, red.). De uitkomst werd bepaald door de overwinningen van het Rode Leger, voornamelijk in Stalingrad en Koersk. Drie jaar lang talmden het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten met de opening van een tweede front.’

Het Twitter­account van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken plaatste gisterennamiddag twee tekstjes waaruit valt af te leiden dat Rusland de herdenkingen voor 75 jaar D-day wat overdreven vindt.

Gisteren kwamen verschillende leiders van geallieerde landen in Engeland bijeen om de invasie te herdenken. Vandaag vinden er ceremonies plaats in Frankrijk. Russisch president Vladimir Poetin is niet aanwezig op de herdenkingen, want hij werd niet uitgenodigd. Vijf jaar geleden was dat nog wel het geval, ook al woedde het conflict in Oost-Oekraïne toen in alle hevigheid. Slechts enkele maanden voordien had Rusland de Krim geannexeerd. Sindsdien is de relatie met westerse landen verder bergafwaarts gegaan, onder meer door de Skripal­affaire, het neerhalen van vlucht MH17 en de inmenging in het Brexit­referendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De rol die de toenmalige Sovjet-Unie speelde in het ten val brengen van nazi-Duitsland, is vandaag nog altijd een belangrijke factor in Russische propaganda. Onder meer in communicatie over het conflict in Oekraïne wordt regelmatig naar de strijd tegen het fascisme verwezen.